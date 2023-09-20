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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de 4 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:33
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de 4 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin deşifresine yönelik bir adrese düzenledikleri operasyonda M.E'yi gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramada 4 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Hakkında 11 dolandırıcılık olayından yakalama kararı da bulunan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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