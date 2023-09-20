Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Nevşehir'de Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Vali Ali Fidan, kaftan giydi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Toplantı Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Fidan, ahiliğin, Türklerin Anadolu'da kök salmaya başladığı süreçte ekonomik, sosyal, ahlaki, dini ve kültürel hayatı tanzim eden en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Esnaf ve sanatkarların yüzyıllardır toplumun temel harcı olduğunu ifade eden Fidan, "Esnaf ve sanatkarlarımız her daim bulundukları yerlerde edebin, ahlakın, vicdanın temsilcileri olmuşlardır. Dolayısıyla esnaflık bizim kültürümüzde hala özünü Ahi Evran'dan alan kıymetli bir değerimizdir. Ahilik geleneğini genç nesillere anlatmak, doğru şekilde benimsetmek, bunu devam ettirmek lazım." dedi.

NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı da kadim bir gelenek olan Ahilik kültürünün yaşatılmaya devam edeceğini kaydederek, "Her zaman devletinin yanında olan, bayrağını ve ülkesini seven, esnaf ve sanatkarın temsilcileri olarak Ahilik Haftamızın tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vali Fidan'ın NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın hediye ettiği kaftanı giydiği törende, yılın ahisi seçilen İhsan Tükel, yılın kalfası Adnan Başkay ve yılın çırağı Zülfikar Kağan Koz'a plaket ile teşekkür belgesi verildi.