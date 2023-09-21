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        Nevşehir'de TYP kapsamında çalışacak 34 kişi kura ile belirlendi

        Nevşehir'de, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 34 kişi kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:11
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        Nevşehir'de TYP kapsamında çalışacak 34 kişi kura ile belirlendi
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        Nevşehir'de, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 34 kişi kurayla belirlendi.

        İŞKUR aracılığıyla çalışacak adaylar için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.

        Programda yer almak için başvuranlar arasında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 34 asil ve 34 yedek adayın isimleri belirlendi.

        İsimleri çıkanlar arasında şartlara haiz olanlar, Nevşehir ve ilçelerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müze müdürlükleri, ören yerleri ile halk kütüphanelerinde istihdam edilecek.

        Kura ile isimleri belirlenenler 2 Ekim Pazartesi günü göreve başlayacak.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç, noter vekili İbrahim Özsoy ve kurum personeli katıldı.

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