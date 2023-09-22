Kapadokya semalarını süsleyen balonlar, yanan depodan yükselen dumanın içinde kaldı
Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik uçuş yapan sıcak hava balonları, yanan depodan yükselen dumanın içinde kaldı.
Giriş: 22.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:19
Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik uçuş yapan sıcak hava balonları, yanan depodan yükselen dumanın içinde kaldı.
Avcılar Mahallesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde kullanılmayan ev eşyalarının konulduğu depoda yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kapadokya'da turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonları, yangında yükselen dumanın içinde kaldı.