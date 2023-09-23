Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kızı için yapmaya başladığı takılar yurt dışında alıcı buluyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 3 yıl önce başladığı takı yapımında profesyonelleşen ve atölye açan Bahtışen Arısoy, kendisine destek veren kızıyla ürettiği takıları yurt içi ve dışına pazarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızı için yapmaya başladığı takılar yurt dışında alıcı buluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 3 yıl önce başladığı takı yapımında profesyonelleşen ve atölye açan Bahtışen Arısoy, kendisine destek veren kızıyla ürettiği takıları yurt içi ve dışına pazarlıyor.

        Takılara meraklı olan kızı Nermin için ev ortamında bileklik, kolye, anahtarlık, broş ve benzeri aksesuarları tasarlayan 38 yaşındaki Arısoy, internetten izlediği videolarla yeteneğini geliştirerek, ürettiği takıları kurduğu internet sitesi ile sosyal medya üzerinden tanıtmaya başladı.

        Ürünlerinin beğenilmesi üzerine taleplere yetişmekte güçlük çeken Arısoy'a 22 yaşındaki kızı Nermin Arısoy da destek vermeye başladı.

        Üç yıldır evde yaptıkları üretimi, iki ay önce yaşadıkları Sulusaray beldesinde açtıkları atölyeye taşıyan anne ve kızı, değerli ve yarı değerli taşlardan rengarenk ürünler ortaya çıkarıyor.

        El ele vererek sürdürdükleri işlerinde elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sunan anne ve kızının ürettiği takılar, yurt içinin yanı sıra Dubai, KKTC, Libya, Fransa ve Almanya'dan talep görüyor.

        ​​​​​​​- "Yetişebildiğimiz kadar sipariş alıyoruz"

        Bahtışen Arısoy, AA muhabirine, atölyesini geliştirerek istihdama da katkı sunmak amacıyla KOSGEB desteği için proje hazırlayacaklarını belirtti.

        En çok talebin içinde nazar duası bulunan anne-bebek ürünlerine olduğunu aktaran Bahtışen Arısoy, şöyle konuştu:

        "Evde hobi olarak başlamıştım, sonra hobi mesleğe dönüştü. Kişiye özel çalıştığımız için müşteri ne isterse o şekilde hazırlıyoruz. Yurt içi ve dışından mesaj attıklarında siparişlerini hazırlıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden, Dubai, KKTC, Libya, Fransa ve Almanya'dan talep geliyor, ürünü hazırlayıp gönderiyoruz. Çocuklarım okula giderken eğitimlerine katkı sağlıyordum sonra iş ilerledi, çok şükür çocukların ve kendimizin masrafını çıkarıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar sipariş alıyoruz. Genelde bebek ürünlerine daha çok talep geliyor. İşimi ilerletmek istiyorum."

        Annesinden tasarım dersi aldıktan sonra aynı atölyede çalışmaya başlayan Nermin Arısoy ise takı üretimin hem eğlenceli hem de karlı olduğunu ifade ederek, "Mesleğim ağız ve diş sağlığı teknisyeni ama annem bu işe yöneldiğinde ona destek vermek için yardımcı olmaya başladım." dedi.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Nevşehir'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Nevşehir'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürül...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürül...
        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
        Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü