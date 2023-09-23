Kızı için yapmaya başladığı takılar yurt dışında alıcı buluyor BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 3 yıl önce başladığı takı yapımında profesyonelleşen ve atölye açan Bahtışen Arısoy, kendisine destek veren kızıyla ürettiği takıları yurt içi ve dışına pazarlıyor.

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 3 yıl önce başladığı takı yapımında profesyonelleşen ve atölye açan Bahtışen Arısoy, kendisine destek veren kızıyla ürettiği takıları yurt içi ve dışına pazarlıyor.

Takılara meraklı olan kızı Nermin için ev ortamında bileklik, kolye, anahtarlık, broş ve benzeri aksesuarları tasarlayan 38 yaşındaki Arısoy, internetten izlediği videolarla yeteneğini geliştirerek, ürettiği takıları kurduğu internet sitesi ile sosyal medya üzerinden tanıtmaya başladı.

Ürünlerinin beğenilmesi üzerine taleplere yetişmekte güçlük çeken Arısoy'a 22 yaşındaki kızı Nermin Arısoy da destek vermeye başladı.

Üç yıldır evde yaptıkları üretimi, iki ay önce yaşadıkları Sulusaray beldesinde açtıkları atölyeye taşıyan anne ve kızı, değerli ve yarı değerli taşlardan rengarenk ürünler ortaya çıkarıyor.

El ele vererek sürdürdükleri işlerinde elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sunan anne ve kızının ürettiği takılar, yurt içinin yanı sıra Dubai, KKTC, Libya, Fransa ve Almanya'dan talep görüyor.

​​​​​​​- "Yetişebildiğimiz kadar sipariş alıyoruz"

Bahtışen Arısoy, AA muhabirine, atölyesini geliştirerek istihdama da katkı sunmak amacıyla KOSGEB desteği için proje hazırlayacaklarını belirtti.

En çok talebin içinde nazar duası bulunan anne-bebek ürünlerine olduğunu aktaran Bahtışen Arısoy, şöyle konuştu:

"Evde hobi olarak başlamıştım, sonra hobi mesleğe dönüştü. Kişiye özel çalıştığımız için müşteri ne isterse o şekilde hazırlıyoruz. Yurt içi ve dışından mesaj attıklarında siparişlerini hazırlıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden, Dubai, KKTC, Libya, Fransa ve Almanya'dan talep geliyor, ürünü hazırlayıp gönderiyoruz. Çocuklarım okula giderken eğitimlerine katkı sağlıyordum sonra iş ilerledi, çok şükür çocukların ve kendimizin masrafını çıkarıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar sipariş alıyoruz. Genelde bebek ürünlerine daha çok talep geliyor. İşimi ilerletmek istiyorum."

Annesinden tasarım dersi aldıktan sonra aynı atölyede çalışmaya başlayan Nermin Arısoy ise takı üretimin hem eğlenceli hem de karlı olduğunu ifade ederek, "Mesleğim ağız ve diş sağlığı teknisyeni ama annem bu işe yöneldiğinde ona destek vermek için yardımcı olmaya başladım." dedi.

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