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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:48
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

        Nevşehir'in tarımsal faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla kent merkezindeki bir otelde istişare toplantısı düzenlendi.

        Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki ile il protokolünün katıldığı basına kapalı toplantıda kentin tarım, hayvancılık ve sulama alanlarındaki temel problemlerinin çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Bakan yardımcıları, toplantının ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gümen, Gizligider ve Tiryaki'ye, Vali Ali Fidan tarafından yöresel el sanatı ürünlerinden seramik vazo hediye edildi.

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