Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:48 facebook

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