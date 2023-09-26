Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de avukatı darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Nevşehir'de bir avukatı baktığı dava dosyası nedeniyle darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de avukatı darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de bir avukatı baktığı dava dosyası nedeniyle darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Nevşehir Hukukçular Tesisi'nde, bir dava dosyası kapsamında görüştükleri avukat Mustafa Necmi Öncül'ü 24 Eylül'de darbederek kaçan şüpheliler E.Ö. ve İ.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. hakimlikçe tutuklandı, İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yaşanan olayın ardından kentteki avukatlar, dün Nevşehir Adliyesi önünde bir araya gelerek saldırıya tepki göstermişti. Avukat Öncül'e yönelik saldırının, tesisin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de bir avukatın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        Nevşehir'de bir avukatın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        Nevşehir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Nevşehir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Minibüs, park halindeki 6 araç ve yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Minibüs, park halindeki 6 araç ve yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Nevşehir'de minibüsün çarptığı iki yayadan biri öldü, park halindeki 6 araç...
        Nevşehir'de minibüsün çarptığı iki yayadan biri öldü, park halindeki 6 araç...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki, Nevşehir Va...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki, Nevşehir Va...