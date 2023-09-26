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        Hint iş insanı 73 yıllık klasik otomobiliyle Baharat Yolu'nu keşfediyor

        BEHÇET ALKAN - Hint iş insanı ve gezgin Daman Thakore, "lal pari" (kırmızı melek) adını verdiği 1950 model klasik otomobiliyle baharat yolunu keşfediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:20
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        Hint iş insanı 73 yıllık klasik otomobiliyle Baharat Yolu'nu keşfediyor
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        BEHÇET ALKAN - Hint iş insanı ve gezgin Daman Thakore, "lal pari" (kırmızı melek) adını verdiği 1950 model klasik otomobiliyle baharat yolunu keşfediyor.

        Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Ahmadabad kentinden 12 Ağustos'ta yola çıktıktan sonra gemiyle Dubai'ye ardından kara yoluyla İran'ı geçerek Türkiye'ye giriş yapan 50 yaşındaki Thakore, Kapadokya'da mola verdi.

        Thakore, aile mirası 73 yaşındaki klasik otomobiliyle, aracın üretildiği Londra'ya kadar sürecek yolculukta 16 ülkeyi kapsayan yaklaşık 12 bin kilometrelik yolu babası Deval Thakore ve iki arkadaşıyla kat ediyor.

        Saatte azami 60 kilometre hız yapabilen araçla 42 günde Kapadokya'ya ulaşan Thakore, bölgede peribacaları ile kaplı vadilerde gezinti yaptı.

        Thakore ekim ayının son haftası Londra'ya ulaşarak Baharat Yolu'ndaki macerasını (Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yolu) sonlandırmayı hedefliyor.

        - Çocukluğundan beri "lal pari" ile dünya turunu hayal ediyordu

        Daman Thakore, AA muhabirine, ailesinin 1976 yılında sahip olduğu aracın manevi değerinin önemli olduğunu belirterek, aracıyla kıtalar arası bir yolculuğa çıkmış olmanın kendisi için paha biçilemez kıymette olduğunu söyledi.

        "Lal pari"nin çocukluğundan beri kahramanı olduğunu, uzun yıllardır bu araçla dünyayı gezmeyi hayal ettiğini anlatan Thakore, şöyle konuştu:

        "Üç yaşından beri bu araç bizde ve ben adeta bunun içinde büyüdüm. Ben küçükken annem 'lal pari' ve maceralarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. Hindistan'dan Londra'ya geçerken bunları adeta tekrar yaşıyorum. İstanbul'a ulaştığımızda yolculuğumuzun yarısını tamamlamış olacağız. İstanbul'dan sonra da yaklaşık bir ay yolculuğumuz olacak. Londra'ya ulaştıktan sonra geri dönüşümüz kara yoluyla olsa çok uzun sürecekti, bu durum işimi olumsuz etkiler. Bu nedenle biz uçakla aracımız da gemi ile dönecek. Uzun bir yolculuğun ardından Kapadokya'ya ulaştık. Burası daha önce gördüğüm yerlerden çok farklı ve muhteşem bir yer. Kapadokya, hayatımda gördüğüm en kusursuz manzaraya sahip."

        Kapadokya'da iki gece konaklayan Thakore ve yol arkadaşları, güzergahlarında ilerlemeyi sürdürüyor.

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