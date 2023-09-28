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        Nevşehir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:33
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        Nevşehir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada, gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 17'si hakimlikçe tutuklandı.

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