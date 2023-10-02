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        Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına yağmur engeli

        Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:12
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        Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına yağmur engeli
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        Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

        Peribacaları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları dün ve bugün uçuş gerçekleştiremedi.

        Balon turlarının yarından itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

        Sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) hava şartlarının elverişli olması halinde verilen izinle yapabiliyor.

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