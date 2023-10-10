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        Nevşehir ve Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli yakalandı

        Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:57
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        Nevşehir ve Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli gözaltına alındı.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Niğde ve Nevşehir kent merkezleri ile bazı ilçe ve beldelerde 82 şüpheliye ait 86 adrese polis helikopteri ve dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda dedektör köpekler de kullanıldı.

        Özel harekat polislerinin de yer aldığı 340 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 82 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 7 kilo 313 gram sentetik uyuşturucu, 262 gram esrar, 6,5 gram eroin, 233 sentetik uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 ruhsatsız tabanca ile 119 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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