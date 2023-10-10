Traktör römorklarını 44 yıldır resimlerle süslüyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan Dede Faruk Efe, 44 yıldır traktör römorklarını resimlerle donatıyor.

İlkokuldan mezun olduktan sonra Nevşehir Sanayi Sitesi'nde çalışmaya başlayan 56 yaşındaki Efe, çocukluğundan bu yana resim fırçasını elinden düşürmüyor.

Efe, kimi zaman kent merkezindeki atölyesinde bazen de talep doğrultusunda gittiği belde ve köylerde sanatını yansıtarak traktör römorklarını hayvan resimleri, manzara, çiçek ve çeşitli objelerle rengarenk görünüme kavuşturuyor.

Zaman zaman tır ve kamyon dorselerine de çizim yapan Efe, kazanca dönüştürdüğü sanatını eli fırça tuttukça sürdürmek istiyor.

Efe, AA muhabirine, ilkokuldan itibaren resme ilgi duyduğunu, çalışmaya başladığında ustalarından öğrendiği teknikleri yıllar içinde pekiştirerek resim alanında kendini geliştirdiğini söyledi.

Dorse ve römorkları geniş tablo gibi düşünerek desen ve resimler çizdiğini anlatan Efe, işini yarım asra yakın süredir keyifle sürdürdüğünü belirtti.

Efe, yüzey zeminini, resmin konusuna göre önce sprey boyayla kapattığını, daha sonra fırça ve yağlı boyayla işlemeye başladığını dile getirdi.

- "Bu sanatın son ustalarındanım"

Bir traktör römorkunu yaklaşık iki saatte tamamladığını ifade eden Efe, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzda ilkokulu bitiren sanayiye gelirdi. Okulda öğretmenimiz bize resim çizdirirdi. Demek ki bir yetenek varmış. 12 yaşından itibaren de sanayide el sanatları üzerine çalışmaya başladık. Diplomasız olunca usta yanında yetiştik. Tabeladan ziyade römorkların üzerine resim çizdik. Çocukluktan yetenek de olunca başarılı olduk gibi görünüyor. Bu sanatın son ustalarındanım. Ne yazık ki yeni nesil fırça ile boyama işini yapmıyor. Nevşehir'in köyleri ve yakın şehirlerde römorku olanlar arıyor, biz de gidip boyuyoruz. Yaptığımız resme şöyle geriye çekilip bakınca insanlar da seviyorsa hoşumuza gidiyor. Bu işi elimiz ayağımız tuttuğu müddetçe sürdüreceğiz."

Manzara resimleri çizdiği tablolarının da olduğunu aktaran Efe, sergi açmayı hiç düşünmediğini, eserlerini dostlarına hediye ettiğini sözlerine ekledi.