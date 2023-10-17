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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan şehit ailelerine ziyaret

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki şehit ailelerini ziyaretlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:37
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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan şehit ailelerine ziyaret
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        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki şehit ailelerini ziyaretlerine devam etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Güzelyurt ve Cevher Dudayev mahallelerinde ikamet eden iki şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Savran, 1987'de görevdeyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kadir Kaya ile 1991 yılında Hakkari'de vatani görevini sürdürürken şehit olan Jandarma Komando Er Cevdet Şimşek'in aileleriyle bir süre görüştü.

        Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Savran, "Şehit ailelerimiz, bu cennet vatan için millet ve bayrak sevdasıyla hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik mertebesine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli emanetidir. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

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