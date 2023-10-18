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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Nevşehir'de protesto edildi

        Nevşehir'de vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 01:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:07
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Nevşehir'de protesto edildi
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        Nevşehir'de vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından, kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Ali Bey Camisi önünde toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti, sloganlar atıp tekbir getirdi.

        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, İsrail'in soykırım uyguladığını belirterek, İsrail'e destek veren ülkelerin de sivillerin katliamından sorumlu olduğunu dile getirdi.

        İsrail'in destek gördüğü ülkeler sayesinde Filistin topraklarında yıllardır rutin hale getirdiği saldırılarındaki şiddetin doruğa ulaştığını aktaran Öncel, "Siz soykırım mı istiyorsunuz da halen İsrail ile birlikte hareket ediyorsunuz? Körpecik yavrulara, annelere, ihtiyarlara yazık değil mi? Kalleşçe savaşma İsrail. Masum halkın üzerine bomba yağdırmakla devlet olunmaz ancak eşkıya olunur." dedi.

        Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmasının ardından dua edildi.

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