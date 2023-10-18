NEVÜ'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına kınama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Senatosu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması talep edildi.

Gazze'de yaklaşık 2,5 milyon sivilin vatanlarından zorla göç ettirilmeye dönük girişimlerin insanlık suçu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in terörle mücadele bahanesiyle 7 Ekim'de Gazze'yi hedef alarak başlattığı saldırıların iddia edildiği gibi teröre yönelik olmanın ötesinde tüm Filistin halkını hedef aldığı, olgusal bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu büyük bir üzüntüyle görmekteyiz. Müslümanların manevi hassasiyetlerini ve insan haklarını gözetmeden Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Harem-i Şerif'in statüsünü ve mahremiyetini sürekli ihlal eden İsrail'in bu tutumunu hiçbir zaman kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi de açıkça belirtiriz."

Açıklamada, "Üniversite olarak bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesine desteklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.