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        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:14
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        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı tır, çevre yolu zahire pazarı yakınlarında Ş.Ç. yönetimindeki 50 FD 550 plakalı çavdar yüklü kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki hububat çevreye döküldü.

        Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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