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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:23
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

        İlk olarak Vali Fidan'ı makamında ziyaret eden Katsumata, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Daha sonra belediyeye geçen Katsumata, Başkan Savran tarafından karşılandı.

        Katsumata ile bir süre sohbet eden Savran, Kapadokya ve kent merkezi hakkında bilgi verdi.

        Bölgede her yıl çok sayıda yabancı turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Savran, Türkiye ve Kapadokya bölgesine gelen Japon turist sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalara belediye olarak destek olacaklarını vurguladı.

        Katsumata ise Nevşehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

        Savran daha sonra ziyaretin anısına Katsumata'ya yöresel el sanatı ürünlerinden Kapadokya motifli çanak tabak hediye etti.

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