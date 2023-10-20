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        Nevşehir'de polisten kaçan sürücüye 30 bin 340 lira ceza yazıldı

        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp, ATV arazi motoruyla kaçmaya çalışan ve polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 340 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:35
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        Nevşehir'de polisten kaçan sürücüye 30 bin 340 lira ceza yazıldı
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        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp, ATV arazi motoruyla kaçmaya çalışan ve polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 340 lira ceza uygulandı.

        Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde plakası kapalı olarak seyreden ATV arazi motoru sürücüsü, polis tarafından 2000 Evler Mahallesi yakınlarında durdurulmak istendi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayıp sokak aralarına kaçan sürücü Y.M.E. (18) kovalamaca sonucu Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, 30 bin 340 lira para cezası uygulandı.

        Sürücünün kullandığı ATV arazi motoru trafikten men edildi.

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