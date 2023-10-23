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        Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 6 kişiye umut oldu

        Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları, 6 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:41
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        Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 6 kişiye umut oldu
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        Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları, 6 hastaya nakledilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek tansiyon şikayeti ile getirilen 52 yaşındaki Belgin P, yoğun bakım ünitesinde 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Belgin P'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile, nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanması kararını aldı.

        Ankara'dan gelen transplantasyon ekibi, operasyonla hastanın kalp, karaciğer, böbrekleri ve iki korneasını aldı.

        Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile hastanın kalbi ve böbrekleri Ankara Başkent Üniversitesi'ne, karaciğeri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, korneaları ise Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Bankası'na gönderildi.

        Nevşehir Devlet Hastanesi Başkekimi Macit Yalçın, aileye başsağlığı diledi ve nakil bekleyen 6 hastaya yeniden yaşam umudu olan bağış için teşekkür etti.

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