Nevşehir'de kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı

Nevşehir'de kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı.

Nejdet Ersan Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Genç İHH Kadın Sorumlusu Sedef Öğütgen, İsrail'in yaklaşık bir asırdır Filistinli sivillere saldırdığını, bugüne kadar on binlerce Filistinliyi katlettiğini belirtti.

Bombardımanlar nedeniyle Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını, İsrail'in dünyanın suskunluğunu fırsat bilerek soykırım yaptığını vurgulayan Öğütgen, "İşgalci İsrail yönetimi, askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini verdi. 20 gündür bütün uluslararası hukuk kuralları ve insanlığı ayaklar altına aldılar. Bizler vicdan sahibi kadın ve anneler olarak dünya liderlerini, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumları İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz." diye konuştu

Öğütgen, oturma eylemini yarın saat 21.00'e kadar sürdüreceklerini sözlerine ekledi.