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        Nevşehir'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu

        Nevşehir'de, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince "100. Yıl" koreografisi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:38
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        Nevşehir'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
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        Nevşehir'de, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince "100. Yıl" koreografisi oluşturuldu.

        Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 450 öğrencinin katılımıyla koreografi çalışması yapıldı.

        Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

        Etkinlik, zeybek oyunu ile sona erdi.

        Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

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