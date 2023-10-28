Nevşehir'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
Nevşehir'de, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince "100. Yıl" koreografisi oluşturuldu.
Giriş: 28.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:38
Nevşehir'de, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince "100. Yıl" koreografisi oluşturuldu.
Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 450 öğrencinin katılımıyla koreografi çalışması yapıldı.
Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.
Etkinlik, zeybek oyunu ile sona erdi.
Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.