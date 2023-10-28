Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Filistin'e destek için "karanlığa meşale yakın" eylemi

        Nevşehir'de, İsrail'in saldırı sonucu karanlığa gömülen Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla "karanlığa meşale yakın" eylemi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Filistin'e destek için "karanlığa meşale yakın" eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de, İsrail'in saldırı sonucu karanlığa gömülen Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla "karanlığa meşale yakın" eylemi düzenlendi.

        Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar Nejdet Ersan Parkı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan kadınlar Kur'an-ı Kerim okudu.

        Yaklaşık 8 saat süren etkinliğin ardından, kendilerine destek için alana gelenlerle İsrail aleyhinde slogan atıldı.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısından dolayı Gazze'nin karanlıkta kalmasına tepki gösteren katılımcılar meşale yaktı.

        Programda, İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından dua edildi.

        İHH Kadın Kolları Sorumlusu Sedef Öğütgen, gazetecilere, İsrail'in soykırım amacıyla yoğun saldırı gerçekleştirdiğini, ortaya çıkan tablonun insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini belirtti.

        İsrail'in yıllardır Filistinli sivillere yönelik sistematik şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Öğütgen, dünyanın bu trajediye suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'den kısa kısa
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de konuştu:
        Nevşehir Belediyespor - Muş 1984 Muşspor: 1-2
        Nevşehir Belediyespor - Muş 1984 Muşspor: 1-2
        Nevşehir'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
        Nevşehir'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
        Nevşehir'de kadınlardan oturma eylemiyle İsrail protestosu
        Nevşehir'de kadınlardan oturma eylemiyle İsrail protestosu
        Nevşehir'de kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı
        Nevşehir'de kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı