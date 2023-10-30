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        Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de, jandarma ekiplerince son bir haftada 11 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:31
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        Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de, jandarma ekiplerince son bir haftada 11 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Şehit Jandarma Üst Çavuş Emrah Ünalan Mercek Operasyonu" kapsamında aranan firari hükümlülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, çeşitli adreslere son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 11 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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