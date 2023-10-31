Nevşehir'de motosiklet ile kamyonetin çarpışması güvenlik kamerasında
Nevşehir'in Kavak beldesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 31.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:55
Nevşehir'in Kavak beldesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.T. idaresindeki motosiklet, Kavak-Bahçeli yolunda tali yoldan önüne çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan A.T, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.