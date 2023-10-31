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        Nevşehir'de motosiklet ile kamyonetin çarpışması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Kavak beldesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:55
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        Nevşehir'de motosiklet ile kamyonetin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'in Kavak beldesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        A.T. idaresindeki motosiklet, Kavak-Bahçeli yolunda tali yoldan önüne çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonete çarptı.

        Kazada yaralanan A.T, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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