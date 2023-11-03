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        Nevşehir Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

        Nevşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:49
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        Nevşehir Belediye Meclisi İsrail'i kınadı
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        Nevşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Partili meclis üyeleri ile belediye başkan yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

        Önergenin kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Savran, “Nevşehir Belediye Meclisi olarak, insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olan İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı, soykırımı ve ablukayı kabul edilemez buluyoruz. İsrail, yaşlı, çocuk, kadın, hasta ayrımı yapmadan, hastane, okul, cami, pazar yerlerine bomba yağdırarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir savaş suçu işlemektedir. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Meclisimizin ortak kararı ile Filistin'i kan ve göz yaşına boğan İsrail'i şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından katılımcılar, salonda Türk ve Filistin bayrakları açtı.

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