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        Nevşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday ekti

        Nevşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:50
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        Nevşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday ekti
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        Nevşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait tarım arazilerinin korunarak kullanılması amacıyla çalışma yapıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent kırsalındaki araziye işçilerce, yerli buğday tohumu ekildiğini, mahsulün ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla değerlendirileceğini belirterek, "Nevşehir Belediyesi tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bu girişimle hem milli tarımı desteklemiş olacak hem de belediyeye ait boş araziler değerlendirilerek gelir elde edilecektir." ifadelerini kullandı.

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