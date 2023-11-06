Nevşehir'de inşattan düşen işçi öldü

Nevşehir'de 5 katlı inşaatın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çalışan 63 yaşındaki Y.T, çatıda oluşan çökme nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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