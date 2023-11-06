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        Nevşehir'de inşattan düşen işçi öldü

        Nevşehir'de 5 katlı inşaatın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:29
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        Nevşehir'de inşattan düşen işçi öldü
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        Nevşehir'de 5 katlı inşaatın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çalışan 63 yaşındaki Y.T, çatıda oluşan çökme nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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