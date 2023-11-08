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        Nevşehir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:46
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        Nevşehir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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        Nevşehir'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan İ.D'den (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Adrese giden ekipler, itfaiyenin yardımıyla eve girdiklerinde İ.D'yi hareketsiz halde buldu.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İ.D'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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