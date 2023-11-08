Nevşehir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Nevşehir'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan İ.D'den (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, itfaiyenin yardımıyla eve girdiklerinde İ.D'yi hareketsiz halde buldu.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.D'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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