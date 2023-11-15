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        Kapadokya'daki balon turlarına "rüzgar molası"

        Kapadokya bölgesinin en çok beğenilen aktivitelerinden sıcak hava balon turları, zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:45
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        Kapadokya'daki balon turlarına "rüzgar molası"
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        Kapadokya bölgesinin en çok beğenilen aktivitelerinden sıcak hava balon turları, zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Turistlere bölgenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, özellikle sabah saatlerinde hızı yükseklerde 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 11 Kasım'dan beri yapılamıyor.

        Yarın da düzenlenemeyeceği belirtilen turun, rüzgarın etkisini kaybetmesi beklenen hafta sonundan itibaren yeniden yapılabileceği ifade edildi.

        Gün doğumu vaktinde yapılan turlar, yılda ortalama 220 gün düzenlenebiliyor.

        Bölgede 27 ayrı firma tarafından yapılan turlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

        Kapadokya'da hava koşulları uygun olduğu günlerde yaklaşık 150 sıcak hava balonu turistlere hizmet sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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