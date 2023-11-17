Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Nevşehir'de fuhşa aracılık ettiği öne sürülen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de fuhşa aracılık ettiği öne sürülen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından fuhşa imkan sağladıkları öne sürülen E.Y, A.Y. ve M.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı.
Yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından zanlılar bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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