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        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de fuhşa aracılık ettiği öne sürülen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:10
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        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de fuhşa aracılık ettiği öne sürülen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından fuhşa imkan sağladıkları öne sürülen E.Y, A.Y. ve M.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı.

        Yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından zanlılar bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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