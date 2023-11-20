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        Nevşehir'de hastanenin bahçesine giren otomobil, güvenlik kulübesi ve 3 araca çarptı

        Nevşehir'de otomobilin, özel hastanenin girişindeki güvenlik kulübesi ile park halindeki 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:29
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        Nevşehir'de hastanenin bahçesine giren otomobil, güvenlik kulübesi ve 3 araca çarptı
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        Nevşehir'de otomobilin, özel hastanenin girişindeki güvenlik kulübesi ile park halindeki 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        A.B. idaresindeki 50 AAR 157 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel hastanenin acil girişindeki güvenlik kabinine, ardından bahçede park halindeki engelli nakil aracı ile 2 otomobile çarptı.

        Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye alındı.

        Kimsenin bulunmadığı kulübe ile 3 aracın hasar gördüğü kaza, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaza yerinde bulunan vatandaşlardan Adem Köstekçi, "Biz hastaneye girecektik. 75 yaşlarında yaşlı bir sürücü içeriye hızla girdi ve arabalara çarptı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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