Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı

Nevşehir'de, tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.

S.K, aracıyla önüne geçerek durduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.

Büyüyen olay sırasında P.Ç. çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.

Ağır yaralanan S.K. olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan P.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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