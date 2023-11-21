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        Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı

        Nevşehir'de, tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 02:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 02:12
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        Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı
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        Nevşehir'de, tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.

        S.K, aracıyla önüne geçerek durduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.

        Büyüyen olay sırasında P.Ç. çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.

        Ağır yaralanan S.K. olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan P.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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