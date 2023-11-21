GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın serbest bırakıldı

Nevşehir'de, tartıştığı eski eşini silahla vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.

S.K, aracıyla önüne geçerek durdurduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.

Büyüyen olay sırasında P.Ç, çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.

Ağır yaralanan S.K, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan P.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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