Nevşehir'de bir grup yabancı uyruklunun kavgasında 5 kişi yaralandı
Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Karasoku Mahallesi Nar Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki ikamette, kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, aynı binadaki 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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