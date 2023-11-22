Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de bir grup yabancı uyruklunun kavgasında 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 01:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de bir grup yabancı uyruklunun kavgasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Karasoku Mahallesi Nar Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki ikamette, kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında 5 kişi yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, aynı binadaki 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
        İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        ABD, İsrail'in operasyonlarını desteklemeyecek
        ABD, İsrail'in operasyonlarını desteklemeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!

        Benzer Haberler

        Trafikte tartıştığı eski kocasını vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest...
        Trafikte tartıştığı eski kocasını vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın serbest...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın serbest...
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'den kısa kısa
        NEVŞEHİR'DE TRAFİKTE KARŞILAŞTIĞI ESKİ KOCASINI TABANCAYLA YARALADI
        NEVŞEHİR'DE TRAFİKTE KARŞILAŞTIĞI ESKİ KOCASINI TABANCAYLA YARALADI
        Nevşehir'de trafikte karşılaştığı eski kocasını tabancayla yaraladı
        Nevşehir'de trafikte karşılaştığı eski kocasını tabancayla yaraladı
        Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı
        Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı