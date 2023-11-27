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        Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:36
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        Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 15 yıl 7 ay, "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 4 firari yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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