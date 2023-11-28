Nevşehir Belediye Başkanı Savran çalışmaları inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Yeni Oto Galericiler Sitesi'nde sürdürülen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeni Oto Galericiler Sitesi'nde bir süre önce başlatılan yol yenileme çalışmaları sürüyor.

Başkan Savran, çalışmaları yerine inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Galeri esnafıyla sohbet eden Savran, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için belediye ekiplerinin gayretle çalıştığını belirterek, "Yıl içinde şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz alt ve üst yapı yatırımları ile birçok önemli problemi çözüme kavuşturduk. Burada da zamanla yıpranan yollar için esnaflarımızın bir talebi vardı. Bir süre önce çalışmaları başlattık ve hızla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.