Nevşehir Valisi Fidan, özel öğrencilerle buluştu
Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılarak, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılarak, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.
Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Fidan, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek, şiir ve müzik gösterilerini izledi.
Özel öğrencilerle sohbet eden Fidan, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Rasim Uzer Özel Eğitim Meslek Okulu'na geçen Fidan, öğrenciler tarafından hazırlanan el sanatları ve resim sergisini ziyaret etti, iş atölyelerinde incelemede bulundu.
Fidan, öğrencilerle günün anısına pasta kesti.
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