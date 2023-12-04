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        Nevşehir'de 6 firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:51
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        Nevşehir'de 6 firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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