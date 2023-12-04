Nevşehir'de 6 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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