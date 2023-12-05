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        Nevşehir'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Nevşehir'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 00:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 00:12
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        Nevşehir'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Nevşehir'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ağrı Dağı firmasına ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BHJ 218 plakalı yolcu otobüsü, H.İ.D, yönetimindeki 50 ADS 325 plakalı otomobille Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki üniversite kavşağında çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.İ.D. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Yolcu otobüsünün Ağrı'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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