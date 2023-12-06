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        Nevşehir esnafı bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlıyor

        Nevşehir'de bazı esnaf, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için başlattığı yardım kampanyasına bir günlük kazancıyla destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:03
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        Nevşehir esnafı bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlıyor
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        Nevşehir'de bazı esnaf, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için başlattığı yardım kampanyasına bir günlük kazancıyla destek oluyor.

        Dernek görevlilerince kampanyaya destek vermek isteyen esnafın iş yerine bağış kutusu bırakılarak, "Bu işletmenin bugünkü geliri Filistin halkına bağışlanacaktır" yazısı asılıyor.

        İş yerine gelen müşteriler de yardım kampanyasına destek olurken, bağış kutusunda biriken yardımlar makbuz karşılığında görevlilere teslim ediliyor.

        Kentte iki haftadır devam eden uygulamaya çok sayıda esnaf katkı sağladı.

        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, AA muhabirine, kampanyaya onlarca esnafın destek verdiğini belirterek, iş yeri sahiplerinin talepleri doğrultusunda uygulamayı sürdürdüklerini söyledi.

        Yaşanan zulüm karşısında Filistin'e yardımcı olmak isteyen esnafın kampanyayı sahiplendiğini vurgulayan Öncel, şöyle konuştu:

        "Filistin'e maddi kaynak sağlamaya çalışılıyor. Esnaf kampanyaya katıldığı günkü kazancını bağış kumbarasına atıyor. Görünüşe göre bu savaş uzun sürecek gibi ama bir an önce sona ermesini istiyoruz. Devletimiz dünyada kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bizler de bu savaş bitsin, çocuklar ölmesin istiyoruz ama savaş devam ettiği müddetçe kampanyalarımız da sürecek. İHH olarak mazlum coğrafyalara destek vermek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hangi ırk, ülke veya renkten olduğu önemli değil. Mazlum coğrafyalardaki yetimler için de çalışma yapıyoruz. Yetim çocukların hayatlarını devam ettirebilmeleri için sponsor bularak çalışma yapıyoruz."

        - "Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız"

        Esnaflardan Hülya Ala da Gazze'ye destek olmak amacıyla kampanyaya katıldığını ifade etti.

        Yaşananların bir savaş değil, çocuklara ve sivillere uygulanan zulüm olduğuna dikkati çeken Ala, "Bizler Filistin halkının yanındayız. Kendi ülkelerinde bayraklarının dalgalanması yasak olan Filistin'in şu anda tüm dünyada bayrakları dalgalanıyor. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İHH bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Biz de elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Kampanyaya tüm esnafların destek vermesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        İsmail Tanrıverdi ise Gazze'de yaşanan dramı ekrandan izlemekte bile güçlük çektiğini, bu zulme sessiz kalmamak adına bağış kampanyasına destek verdiğini kaydetti.

        İş yerine konulan kumbara sayesinde savaş mağdurlarına destek olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Tanrıverdi, "Çok güzel bir kampanya. Kumbarayı getirdiklerinde bile gururlandım. 'Bir şey yapamıyorum' diye düşünürken, benim için bir yardım yolu oldu. Çok mutluyum." dedi.

        Halilcan Gündüz de yaklaşık 2 aydır süren soykırımın sona ermesini dileyerek, "Üzücü bir olay. Kardeşlerimiz katlediliyor, çocukların durumu yüreğimizi parçalıyor. Böyle durumlarda Müslümanların birleşmesi lazım. 'Acılarını paylaşıyoruz' diye dilde söylemek yerine maddi ve manevi onların yanında olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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