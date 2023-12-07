Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Fatih E. yönetimindeki 50 AG 159 plakalı tır, Çevre Yolu'nda önünde seyreden Ramazan K. idaresindeki 63 AEB 598 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, sokaktan ana yola çıkmak için bekleyen Bayram Y'nin kullandığı 50 AJ 056 plakalı otomobile ve yol kenarındaki metruk binaya çarparak durdu.

Kazada tırın dorsesinde bulunan briketler çevreye saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Bayram Y. ile Fatih E, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan Hakan Özdemir, gazetecilere, tırın çarptığı kamyonun savrularak içinde bulundukları otomobile çarptığını belirterek, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

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