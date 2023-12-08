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        Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:20
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        Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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