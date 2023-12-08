Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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