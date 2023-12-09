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        Nevşehir'de anne ve çocukları Filistin'e destek için buluştu

        Nevşehir'de anneler ve çocukları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:54
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        Nevşehir'de anne ve çocukları Filistin'e destek için buluştu
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        Nevşehir'de anneler ve çocukları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen "Zulme karşı anneler ve çocuklar buluşuyor" etkinliği, Kurşunlu Camii önünde gerçekleştirildi.

        Ellerinde, "Çocuklar ölmesin", "Annemi istiyorum", "Acının ırkı olmaz", "Çocukları kim koruyacak" yazılı döviz taşıyan çocuklar şiir okudu, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganı attı.

        Çocuklar adına konuşan 6 yaşındaki Hafsa Çakmak, savaşın durmasını istediklerini belirterek, "Filistin'deki çocuklar bizim kardeşimizdir. Çocuklar ölmesin, biz kardeşlerimizin yanındayız. Oyun oynamak ve yaşamak onların da hakkı. Filistin'deki kardeşlerimize selam olsun." dedi.

        Anneler adına konuşan Esra Tutal da İsrail'e karşı herkesin gücü çerçevesinde bir şeyler yapabileceğini, boykotun da küçümsenmeyecek tepki olduğunu ifade ederek, "Gazze'de çocuklar, dünyadaki çocuklar kadar eğitim alma ve yaşama hakkına sahiptir. Hiçbir çocuk bu haklardan mahrum edilemez. Biliyoruz ki birçok ülkede vicdanı hür, aklıselim herkes bizim gibi ayakta. Filistinli çocuklar özgür oluncaya kadar durmayacağız."diye konuştu.

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

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