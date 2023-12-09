Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ö'ye (61) E.C. idaresindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatice Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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