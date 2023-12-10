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        Nevşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:07
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        Nevşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Cevher Dudayev Şehit Mustafa Ceylan Sokak'ta apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan Necati Battal'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından durumu kontrol eden polis, Battal'ı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri, Battal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Battal'ın cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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