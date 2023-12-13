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        Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'in Göre beldesinde, belediye hizmet binasındaki çelik kasayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:59
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        Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'in Göre beldesinde, belediye hizmet binasındaki çelik kasayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, Göre Belediyesinin Kasapoğlu Mahallesi Niğde yolundaki hizmet binasından, içinde para olan çelik kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazlarının çalınması olayının şüphelisinin H.C. olduğunu belirledi.

        Beldedeki bir adrese düzenlenen operasyonda H.C. gözaltına alındı, çelik kasa ve güvenlik kamerası kayıt cihazları ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Belediye binasına 11 Aralık'ta pencere camı kırılarak girilmiş, muhasebe odasında günlük tahsilatın konulduğu 17 bin 125 lira bulunan çelik kasa ile güvenlik kameralarının 2 kayıt cihazı çalınmış, binada inceleme yapan jandarma ekipleri, koridor ve bazı odalardan kan ve parmak izi örnekleri alarak failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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