Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        KÜN Rektörü Karasar, COP28 İklim Değişikliği Konferansına katıldı

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        KÜN Rektörü Karasar, COP28 İklim Değişikliği Konferansına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldı.

        KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, COP28, 30 Kasım-12 Aralık'ta, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlendi.

        COP28'de "Sürdürülebilir turizm" konulu panelin moderatörlüğünü üstlenen Karasar, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nın, turizm tesislerinin standartlarını yükselterek sürdürülebilir ve sorumlu turizmi teşvik etmeyi amaçladığını, bu sayede küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltılmasına katkı sağlandığını belirtti.

        Panelde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Elif Balcı Fisunoğlu, TGA Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kaşif Kavaloğlu ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        35 yıllık çanak ustası müzelerdeki eserlerin benzerlerini yapıyor
        35 yıllık çanak ustası müzelerdeki eserlerin benzerlerini yapıyor
        Belediye binasından çelik kasa çalan şüpheli tutuklandı
        Belediye binasından çelik kasa çalan şüpheli tutuklandı
        Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
        Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
        Kayseri ve Nevşehir'de, 33 kaçak göçmen yakalandı
        Kayseri ve Nevşehir'de, 33 kaçak göçmen yakalandı
        Nevşehir'de yakalanan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
        Nevşehir'de yakalanan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
        Kapadokya "Ejderha Yılı"na girmeye hazırlanan Çinli turistleri ağırlamaya h...
        Kapadokya "Ejderha Yılı"na girmeye hazırlanan Çinli turistleri ağırlamaya h...