Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi

        Nevşehir'de kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Genç İHH Çocuk Birimi tarafından düzenlenen "Filistin'e destek, teröre tepki" etkinliğine katılan kadınlar ve çocuklar, Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

        Ellerinde, "Çocuklar hep gülsün", "çocukları kim koruyacak" afişleri ile Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganlarıyla Kurşunlu Camisi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından etkinlik camideki "Mescid-i Aksa" sunumunun ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel "Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 104. Yılı Program...
        CHP Genel Başkanı Özel "Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 104. Yılı Program...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir'de partililerle buluştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir'de partililerle buluştu:
        Özel'den Erdoğan'a: Filistin'e gidiyorum, cesaretin varsa sen de gel (2)
        Özel'den Erdoğan'a: Filistin'e gidiyorum, cesaretin varsa sen de gel (2)
        Akşener: Artık biz, kendimiz olmalıyız
        Akşener: Artık biz, kendimiz olmalıyız
        Özel'den Erdoğan'a: Filistin'e gidiyorum, cesaretin varsa sen de gel
        Özel'den Erdoğan'a: Filistin'e gidiyorum, cesaretin varsa sen de gel
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de gazetecilerin sorularını cevaplad...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de gazetecilerin sorularını cevaplad...