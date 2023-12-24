İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi Nevşehir'de kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Nevşehir'de kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Genç İHH Çocuk Birimi tarafından düzenlenen "Filistin'e destek, teröre tepki" etkinliğine katılan kadınlar ve çocuklar, Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

Ellerinde, "Çocuklar hep gülsün", "çocukları kim koruyacak" afişleri ile Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganlarıyla Kurşunlu Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından etkinlik camideki "Mescid-i Aksa" sunumunun ardından sona erdi.