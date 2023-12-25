Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de terör örgütü PKK'ya tepki

        Nevşehir'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de terör örgütü PKK'ya tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Nevşehir Genç İHH Teşkilatınca Tarık Kesekci Parkı'nda terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla "şehide saygı, vatana sadakat" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı, ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Grup adına açıklama yapan Sadettin Kemikkıran, Türkiye'nin güçlü hamleleri, iç ve dış politikada terör ve zulme karşı başarılı girişimlerini hazmedemeyenlerin, terör örgütlerini taşeron olarak kullanarak Türk milletine karşı hamle yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Terör örgütü PKK ve uzantılarına ABD'nin silah, araç ve mühimmat desteğinin bilindiğini aktaran Kemikkıran, şunları kaydetti:

        "Milletimiz, bu hain saldırıların arkasında İsrail başta olmak üzere batılı devletlerin olduğunu gayet iyi bilmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Hepimiz Mehmetçiğiz, hepimiz terörle mücadelede ön safta olmaya hazırız, hepimiz düşman ve soysuz taşeronlarına karşı yürümeye hazırız. Vatanımız ilelebet var olacak, ay yıldızlı al bayrağımız ebedi dalgalanacak."

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Nevşehir'de cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamalarında 52 zanlı hakkında işlem yapıld...
        Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamalarında 52 zanlı hakkında işlem yapıld...
        POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
        POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı