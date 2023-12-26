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        Nevşehir'de minibüsün çarptığı yaya öldü

        Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:31
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        Nevşehir'de minibüsün çarptığı yaya öldü
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        Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Ö.Ö'nün kullandığı 50 AAG 967 plakalı minibüs, Ragıp Üner Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a (60) çarptı.

        Ünsal'ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ünsal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücünün polisteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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